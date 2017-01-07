Взрыв в Сирии: число жертв выросло до 60

В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли 60 человек, еще 50 ранены. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя гражданской обороны города.
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По словам собеседника агентства, заминированный автомобиль взорвался вблизи местного суда. Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.
В свою очередь Al Jazeera со ссылкой на наблюдателей и местных жителей сообщает о 43 погибших. Ответственность за теракт на себя пока не взяла ни одна группировка.