Взрыв в Сирии: число жертв выросло до 60

 

Фото: AFP/LETA

В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли 60 человек, еще 50 ранены. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя гражданской обороны города.

Еще по этой теме

По словам собеседника агентства, заминированный автомобиль взорвался вблизи местного суда. Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.

В свою очередь Al Jazeera со ссылкой на наблюдателей и местных жителей сообщает о 43 погибших. Ответственность за теракт на себя пока не взяла ни одна группировка.

Реклама
Еще по этой теме
В Германии задержали сирийца, готовившего теракт на грузовике

В Германии задержали сирийца, готовившего теракт на грузовике

В аэропорту Анталии началась паника из-за кричавшего о бомбе сирийца

В аэропорту Анталии началась паника из-за кричавшего о бомбе сирийца

За 2016 год в Сирии погибли 50 тысяч человек

За 2016 год в Сирии погибли 50 тысяч человек


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR

reklama.vesti.lv

Сергей Лазарев отказался от семьи Showbiz

Сергей Лазарев отказался от семьи

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа Wo&Men

«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа

Взгляните на пальцы своих рук - узнаете о склонности к болезням Wo&Men

Взгляните на пальцы своих рук - узнаете о склонности к болезням

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи

TVNET спрашивает

Зимние развлечения для меня это... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 