Прощальное выступление Мишель Обамы: Я надеюсь, что вы гордились мной

Первая леди США Мишель Обама выступила с прощальной речью и обратилась к молодым американцам.

«Я хочу, чтобы наши молодые люди знали, что они имеют значение. Так что не бойтесь. Сосредоточьтесь. Вы имеете право на хорошее образование», – сказала она.

В конце, сдерживая слезы, она добавила:

«Быть вашей первой леди – это величайшая честь. Я надеюсь, что вы гордились мной».

Twitter BBC

"Being your First Lady has been the greatest honour of my life" - @MichelleObama in tears as she ends final speech as First Lady pic.twitter.com/1tYNMuA5SK— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 6, 2017