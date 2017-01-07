Попавшийся полиции гонщик из Пярну прославился на весь мир

На международном развлекательном портале Jukinvideo набирает популярность видео, на котором гонщик из Пярну сразу после опасных маневров попадается полиции.

На видео видно, что действие происходит около торгового центра Port Artur в Пярну. Водитель автомобиля на пустой дороге рисует круги и жжет резину и именно в этом момент появляется полиция, которая сразу же останавливает нарушителя, пишет портал Pärnu Postimees.

Видео, размещенное вчера на страничке Jukinvideo в социальной сети Facebook, уже собрало 500 000 просмотров.

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