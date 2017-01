Трамп: хорошие отношения с Россией - благое дело. Только дураки могут думать, что это плохо!

«Иметь хорошие отношения с Россией — это благое дело, а не плохое. Только глупые люди или дураки могут думать, что это плохо!» — написал он в твиттере.

Twitter

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

Трамп отметил, что у США и без того достаточно проблем во всем мире.

«Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас, и обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить некоторые из многих больших и актуальных проблем и вопросов в мире!» — подчеркнул он в следующем твите.

Twitter

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017