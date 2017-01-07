В торговом центре Москвы включили гимн Украины

 

Фото: Скриншот видео

 

В одном из торговых центров Москвы неизвестные хакеры включили гимн Украины. Инцидент случился в четверг, 5 января.

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Видео было опубликовано на Youtube. В подписи к видео указано, что гимн включили украинские хакеры.

Ролик длится две минуты, на нем можно увидеть реакцию людей, находящихся в этот момент в торговом центре.

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Как сообщал Корреспондент.net, 7 октября хакеры включили крымчанам гимн Украины.

Видео

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