Лукашенко сказал, что не позволит унижать Белоруссию

 

Фото: AP/ScanPix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Рождество заявил, что не позволит унижать свой народ и страну, обеспечит стабильность и не отдаст государство. Из высказываний лидера осталось неясным, покушается ли кто-то всерьез на суверенитет страны.

Еще по этой теме

В праздник Рождества Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор Минска. Там он заявил, что в основе действий властей - «защита белорусов и всей республики»: «Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать».

В то же время он призвал не придумывать проблемы на пустом месте: «Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места. Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует.

Нам абсолютно не мешает сегодня то, что мы с братскими народами: россиянами, украинцами,

другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, - в лоне православия находимся вместе». (Цитата по РИА «Новости».)

Реклама

Он призвал ограничить горизонт планирования властей: « Надо быть спокойными, надо решать те задачи, которые сегодня есть, и немножко смотреть вперед. Не надо смотреть очень далеко. В противном случае мы можем допустить ошибки. В наше непростое время это непозволительно».

Бессменный лидер Белоруссии добавил: «Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю.

Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, отношусь к этим проблемам».

Лукашенко подчеркнул, что главное - обеспечить стабильность в стране. «Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Белоруссию, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо - у нашего порога яркий этому пример».

«Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы», - пообещал он.

Еще по этой теме
Лукашенко: я разбаловал белорусов

Лукашенко: я разбаловал белорусов

Лукашенко рассказал о нежелании управлять страной

Лукашенко рассказал о нежелании управлять страной

Лукашенко снова помечтал о зарплате в 500 долларов

Лукашенко снова помечтал о зарплате в 500 долларов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Откровенные фото «казахской Барби» спровоцировали скандал в Сети Wo&Men

Откровенные фото «казахской Барби» спровоцировали скандал в Сети

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети Showbiz

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Эти десять вещей просто убивают батарею вашего смартфона Hi-Tech

Эти десять вещей просто убивают батарею вашего смартфона

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума Hi-Tech

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

Белоруссия

TVNET спрашивает

Зимние развлечения для меня это... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 