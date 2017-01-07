В России обещают «жесткий ответ» на размещение военных в Европе

США, направляя свои силы и военную технику в Европу, превращают ее в пороховую бочку. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, – вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует», – сказал Клинцевич.

Политик добавил, что у него нет сомнений, что Россия обеспечит свою безопасность.

Реклама

«В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку», – резюмировал он.

Как уже сообщал Русский TVNET, в немецком городе Бремерхафене в пятницу, 6 января, началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизииСША. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения через территорию Германии и Польши.

По данным бундесвера, для транспортировки потребуются 900 вагонов общей длиной 14 километров.

Еще по этой теме