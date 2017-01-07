Доклад: Россия пыталась воздействовать на шведское общественное мнение

Шведский Институт внешней политики (ИВП) подготовил доклад о внешнеполитической стратегии России, где приведены выводы, сделанные в ходе изучения действий РФ в отношении Швеции в плане продвижения своих точек зрения и создания выгодного для России общественного мнения.

Об этом сообщила электронная версия газеты Dagens Nyheter, которая также приводит основные положения доклада, о которых ее корреспонденту рассказал один из авторов документа, специалист по России, старший научный сотрудник ИВП Мартин Краг. Сам доклад опубликован в журнале Journal of Strategic Studies (Журнал стратегических исследований), сообщает ТАСС.

Основным предметом исследования экспертов ИВП стала стратегия российской внешней политики в период с начала событий на Украине в 2014 году, а также активные меры, с помощью которых Россия пыталась воздействовать на шведское общественное мнение.

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Краг поясняет, что под активными мерами подразумеваются фальсификация, дезинформация, фальшивые новости, военная угроза, а также работа агентов. Иными словами, средства, не входящие в арсенал дипломатии.

Краг утверждает, что «особо активно средства недипломатического воздействия были задействованы в период обсуждения в Швеции вопроса о заключении договора о сотрудничестве с НАТО» и главная цель состояла в том, чтобы «повлиять на процесс принятия соответствующих решений органами шведской власти».

Один из выводов в докладе состоит в том, что политикам, предприятиям, госорганам, СМИ и частным лицам следует быть начеку и помнить об этом явлении.