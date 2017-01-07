Путин и рыбаки. Одни и те же «простые люди» нашлись с ним на разных фото

 

Фото: AP/ScanPix

На фотографиях со службы в Спасо-Юрьевом монастыре, которую президент России Владимир Путин посетил 6 января, пользователи социальных сетей обнаружили рыбаков, которые в сентябре ели с президентом уху на озере Ильмень. У совпадения есть официальное объяснение.

6 января президент Владимир Путин побывал в Новгородской области, в том числе на Рождественской литургии в Спасо-Юрьевом монастыре. Здесь он постоял среди простых людей со свечкой, а потом пообедал в монастырской трапезной.

В интернете тут же появились многочисленные фотографии с комментариями: вокруг Путина в церкви стоят те же люди, что ели с ним уху на озере Ильмень в сентябре 2016 года.

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Действительно, четыре месяца назад президент уже приезжал на Ильмень, где наблюдал за работой рыбаков, а потом обедал с ними и говорил о жизни и о стране. Тогда Путина сопровождал премьер-министр Дмитрий Медведев. Фотографии рыбаков в чистых робах, которые тянут путину без перчаток, а обедают у костра из фарфоровой посуды, тогда вызвали насмешки в медиа. Теперь, когда среди прихожан отыскали как минимум четырёх рыбаков из сентябрьской поездки, тоже много шутят.


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