В Польшу прибыли первые военные из США

Прибытие америакнской бронетехники в Германию
 

Прибытие америакнской бронетехники в Германию. Фото: AFP/LETA

Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу.

Как сообщает DW, самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve. Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Европе,

третью бригаду разместят отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы.

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Кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах.

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