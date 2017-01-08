Предполагаемый соперник Меркель заявил о допустимости развала Евросоюза

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вице-канцлер и министр экономики Германии заявил о допустимости развала Евросоюза. Зигмара Габриэля Reuters называет возможным соперником канцлера Ангелы Меркель на предстоящих выборах, которые для Меркель станут уже четвертыми. О перспективах Евросоюза министр рассуждал в интервью Der Spiegel.

Социал-демократическая партия Габриэля - младший партнер по правительственной коалиции, которую возглавляют христианские демократы во главе с Меркель. Однако между партиями есть различия. Например, сторонники Меркель всегда выступали за финансовую дисциплину как фундамент Евросоюза, а социал-демократы упирали на рост инвестиций.

В нынешнем интервью Габрэиль заявил, что позиция Германии по стабилизации еврозоны «оставила ее разделенной более, чем когда-либо», и что

теперь перспектива развала Евросоюза больше не выглядит чем-то, что невозможно представить.

Министр при этом подчеркнул, что в этом случае «наши дети и внуки нас проклянут», потому что сейчас Германия - главный выгодоприобретатель в ЕС и в экономическом, и в политическом плане.

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При этом он указал, что попытки Франции и Италии удержаться в рамках положенного дефицита поставили страны перед определенными политическими рисками.

«Однажды я спросил канцлера, что обойдется дороже Германии: если Франции будет позволено увеличить на полпроцента дефицит бюджета или если президентом станет Ле Пен?» - заявил Габриэль. Он указал, что ответа на вопрос не получил и поныне. Марин Ле Пен - кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт», она обещает провести в стране референдум о выходе из Евроюза - подобный тому, в результате которого ЕС должна будет покинуть Великобритания.

Источник Reuters в партии заявил в четверг, что в ходе сентябрьских федеральных выборов Габриэль будет соперником Меркель.

Германия - крупнейшая экономика Евросоюза, и наболее серьезно ощутившая эффект от санкций в отношении России, которые ограничили деловое взаимодействие.

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