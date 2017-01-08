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Полиция Стамбула установила личность стрелка, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января, сообщает Daily Sabah.

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Отмечается, что

террористом был мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный, как Абу Мухаммед Хорасан.

Полиция в настоящее время продолжает поиски преступника.

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Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

Фото: Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

По данным расследования, террорист произвел более 180 выстрелов, сменив шесть обойм. После атаки, которая длилась примерно семь минут, он зашел на кухню, где провел примерно 13 минут, а после переоделся, выбежал из клуба и уехал на такси.

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Фото: В Турции вспоминают жертв обстрела в ночном клубе Стамбула0

Напомним, в результате теракта в клубе Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ.

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