Полиция Стамбула установила личность стрелка, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января, сообщает Daily Sabah.
- Установлено местонахождение нападавшего в Стамбуле 5 января 2017 г.
- СМИ: Террорист прибыл в Стамбул на самолете из Киргизии с женой и детьми 3 января 2017 г.
Отмечается, что
террористом был мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный, как Абу Мухаммед Хорасан.
Полиция в настоящее время продолжает поиски преступника.
По данным расследования, террорист произвел более 180 выстрелов, сменив шесть обойм. После атаки, которая длилась примерно семь минут, он зашел на кухню, где провел примерно 13 минут, а после переоделся, выбежал из клуба и уехал на такси.
Напомним, в результате теракта в клубе Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ.Еще по этой теме