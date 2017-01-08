Сирия приняла программу восстановления освобожденного от боевиков Алеппо

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Дамаске в субботу состоялось заседание Совета министров Сирии во главе с премьером Имадом Хамисом по ситуации в городе Алеппо, сообщает агентство SANA. В результате правительство приняло исполнительную программу по восстановлению всех государственных и коммунальных служб и производства в городе, а также по дальнейшему укреплению безопасности.

На заседании также была сформирована рабочая группа из министров местного самоуправления, общественных работ и жилищного строительства, а также туризма.

Задачей этого органа станет периодическое отслеживание и контроль на местах за выполнением государственных мер по восстановлению нормальной жизни в Алеппо во всех сферах, в частности, в энергетике, просвещении, безопасности, здравоохранении и промышленности.

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22 декабря командование сирийской армии объявило о полном освобождении Алеппо от террористов и переходе населенного пункта под тотальный контроль правительственных войск. В Дамаске назвали освобождение города важным стратегическим поворотом в борьбе с терроризмом. Масштабная операция проходила при поддержке российских ВКС.

Передовой отряд российских саперов прибыл на авиабазу «Хмеймим» в Сирии 3 декабря. Туда были направлены наиболее подготовленные специалисты с опытом подобных операций, в том числе в Пальмире. В состав отряда вошло кинологическое подразделение. В Генштабе ВС РФ уточняли, что в разминировании Алеппо будет задействовано в общей сложности более 200 военнослужащих и почти 50 единиц военной и специальной техники.

Всего с 5 декабря разминирована территория общей площадью 966 гектаров, обезврежено около 14,7 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тыс. самодельных взрывных устройств.


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