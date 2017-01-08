В Ижевске крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Крыша жилого дома обрушилась в Ижевске под тяжестью снега в ночь на воскресенье, передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Удмуртии. Пострадавших нет, кровлю восстанавливают.

ЧП произошло около 23:00 по Москве на улице 50 лет ВЛКСМ. «Четырехэтажный дом с двускатной шиферной крышей - шифер упал, сложился», - сообщили в МЧС. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров.

Потолочные перекрытия повреждены не были, эвакуация жителей не понадобилась, никто не пострадал.

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По предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что управляющая компания вовремя не почистила крышу.


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