США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына

Вооруженные силы Южной Кореи и американский спецназ планируют сформировать специальное подразделение, задачей которого станет убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына при начале боевых действий на полуострове. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в армии.

Бригаду численностью от одной до двух тысяч человек планируют создать уже в нынешнем году. Источник сообщил, что отряд будет создан по образу американского спецназа, однако будет адаптирован к «условиям на полуострове». Он также подчеркнул, что американские военные и инструкторы будут подчиняться южнокорейскому командованию.

Среди задач отряда - ликвидация высшего военного командования Северной Кореи в случае вооруженного конфликта,

а также политического руководства КНДР, включая лидера коммунистического государства Ким Чен Ына.

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Возможные сценарии развития событий на Корейском полуострове отработают на совместных учениях, передает РИА «Новости». Как отмечается, в этом году Вашингтон и Сеул договорились увеличить число учебных маневров.

В КНДР каждый раз при проведении подобных маневров говорят об их враждебной направленности и указывают на необходимость усилить оборонный потенциал. В новогоднем обращении Ким Чен Ын анонсировал скорые испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Yonhap со ссылкой на бежавшего в Южную Корею северокорейского дипломата Тхе Ен Хо утверждает, что руководством КНДР поставлена цель разработать МБР к концу 2017 года.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет.

В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

Северная Корея жалуется в ООН

Накануне постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу заявил, что его страна будет продолжать значительно наращивать возможности по нанесению превентивного ядерного удара по США и их союзникам, если те будут и дальше угрожать Пхеньяну и проводить в регионе военные учения. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, обнародованном северокорейской дипмиссией, Ча Сон Нам выразил недовольство полученным от секретариата ООН ответом на просьбу обосновать законность санкций, введенных Советом Безопасности в отношении страны с целью

помешать ей разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.

Ча Сон Нам в очередной раз попытался оспорить позицию Совбеза ООН, которая состоит в том, что ядерные испытания и пуски баллистических ракет КНДР под прикрытием вывода спутников на орбиту представляют угрозу международному миру и безопасности. В качестве аргумента он заявил, что ядерные державы, в том числе США, более 2 тысяч раз проводили подобные испытания, и ни одно из них не рассматривалось в качестве угрозы. «Это явно доказывает, что статья 39 Устава ООН не имеет никакого отношения к каким-либо ядерным испытаниям или запускам спутников», - утверждал дипломат.

По его словам, проводя «испытания водородной бомбы, ядерной боеголовки и пуски различных средств для нанесения удара, включая межконтинентальные баллистические ракеты», КНДР осуществляет свои законные права, принимая оборонительные меры, которые способны «стереть источник провокации в случае посягательства враждебных сил на суверенитет» страны.







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