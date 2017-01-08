Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: OSMAN ORSAL / REUTERS

Турецкая полиция установила личность подозреваемого в организации теракта в одном из ночных клубов Стамбула в ночь на 1 января, сообщает издание Daily Sabah. Это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

По данным газеты, к настоящему моменту задержать Машарипова не удалось. Местные правоохранители проводят поисковую операцию по всей стране.

В первых числах января на причастность к теракту в Стамбуле проверялся 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов. Изображение паспорта, выданного на его имя, было обнародовано в прессе и в соцсетях. Однако сам Машрапов после задержания заявил киргизским следователям, что невиновен в убийствах людей. Этой же версии придерживаются и киргизские спецслужбы.

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5 января власти Турции объявили, что подозреваемый, вероятно, является уйгуром по национальности. Вице-премьер Турции Вейси Кайнак не исключил, что

террорист мог покинуть страну, однако назвал более вероятной возможность его поимки в результате следственных действий внутри Турции.

Вице-премьер также сообщил, что во время совершения теракта преступник действовал один, но у него могли быть помощники.

За день до этого турецкая полиция задержала в провинции Измир около 40 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе.

Среди задержанных оказались три семьи, заподозренные в связях с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ),

взявшей на себя ответственность за теракт, а также выходцы из Дагестана и стран Средней Азии.

Теракт в стамбульском ночном клубе Reina произошел в ночь на 1 января 2017 года. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Среди жертв оказались 25 иностранцев, в том числе россиянка Нурана Гасанова. Почти 70 человек получили ранения, большинство из них остаются в больницах, несколько человек в тяжелом состоянии. Стрелявшему удалось скрыться, сменив одежду.

Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

Фото: Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

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