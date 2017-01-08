У эстонки дома взорвался купленный два года назад телефон Samsung

В пятницу эстонка поделилась в соцсетях фотографиями своего телефона Samsung, который взорвался после ночной подзарядки. Руководитель по коммуникациям Samsung пообещал, что компания проведет тщательное расследование и выяснит причину произошедшего, пишет Postimees.

«Мой аккумулятор взорвался, упал на пол и загорелся», - описывает Мерилин Аэсма в Facebook, как она проснулась от громкого хлопка и запаха гари.

Аэсма утверждает, что это произошло с телефоном Samsung Galaxy S5, который был куплен примерно два года назад.

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Geenius.ee пишет, что сейчас неизвестно, был ли физически поврежден аккумулятор телефона, был ли в телефоне оригинальные аккумулятор или что-то другое, какой зарядкой заряжали телефон и другие детали.

«Мы осведомлены об этом случаи и как только до нас дошла первоначальная информация, мы связались сразу с владельцем телефона и попросили при первой возможности принести устройство в пункт обслуживания», - сообщил порталу Geenius руководитель по коммуникациям балтийского представительства Samsung Кришьянис Озолс.

«Наш приоритет — безопасность пользователей, поэтому проведем тщательное расследование, чтобы выяснить причину произошедшего в деталях», - сказал Озолс.

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