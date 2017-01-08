Госсекретарь США раскритиковал твиты Трампа

Госсекретарь США Джон Керри в интервью ABC News раскритиковал посты в Twitter Дональда Трампа, выразив надежду, что избранный президент в будущем предпочтет соцсети другие средства коммуникации, сообщает «Интерфакс».

«Я не делаю заявлений о внешней политике в Twitter. Не думаю, что сообщения длинной в 140 символов позволяют адекватно справляться с тем многообразием вариантов, которое перед нами открывается», - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Он добавил, что способы коммуникации президента после инаугурации во многом будут зависеть от его администрации.

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Ранее сообщалось, что преемник Обамы после 20 января получит аккаунт действующей администрации @POTUS с 11 миллионами подписчиков.

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