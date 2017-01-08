Грузовик врезался в прохожих в Иерусалиме, есть погибшие и раненые

В Иерусалиме произошел очередной теракт против военнослужащих - на этот раз был использован грузовой автомобиль, как это происходило во время терактов в Ницце и в Берлине. Пострадали около 15 человек, несколько были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Позже Reuters со ссылкой на израильское радио передало о том, что минимум трое пострадавших скончались. Первый канал израильского ТВ сообщил о четырех жертвах нападения.

NEWSru Israel передает, что «автомобильный теракт» произошел в районе Армон а-Нацив.

Грузовик совершил наезд на группу израильских военнослужащих и гражданских лиц. Водитель грузовика был нейтрализован.

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С начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина был совершен наезд на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.







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