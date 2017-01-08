В Башкирии умер ребенок, разбивший голову на ледовой горке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В башкирском городе Давлеканово следователи выясняют обстоятельства гибели 5-летнего ребенка, получившего травму на ледовой горке, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике. Мать мальчика утверждает, что местные медики недооценили тяжесть травмы.

«Предварительно установлено, что 5-летний мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января и ударился головой. Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался», - цитирует сообщение СК «Интерфакс».

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причину смерти мальчика, а также лиц, возможно, причастных к смерти ребенка.


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