За 2016-ый год в Германии задержали 900 нелегальных перевозчиков людей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Больше всего подозреваемых в прошлом году были родом из Сирии, Польши, Германии, Ирака и России.

Более 900 человек были задержаны 2016 года в Германии по подозрению в контрабанде людей, сообщает Deutsche Welle.

По данным министерства внутренних дел ФРГ, на конец ноября 2016 года федеральная полиция задержала 906 перевозчиков, тогда как в 2015 году число задержанных за перевозку людей составило 3370 человек.

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Больше всего подозреваемых прошлом году происходили из Сирии, Польши, Германии, Ирака и России.

Чаще всего перевозчиков задерживали на границе с Австрией - 481 лицо. На границах с Польшей и Чехией задержали 155 и 106 подозреваемых в соответствии.

В течение 2016 года в Евросоюз прибыли около 350 тысяч мигрантов и искателей убежища без надлежаще оформленных документов. Напомним, что в немецком Хефельхоф вечером 5 января горел лагерь для беженцев. Сообщалось о , как минимум, 57 пострадавших, причем один из них серьезно.

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