В сети появилось видео наезда грузовика на толпу в Иерусалиме

Jeruzalemē palestīnieša vadīts auto ietriecies gājējos
 

Jeruzalemē palestīnieša vadīts auto ietriecies gājējos. Фото: AHMAD GHARABLI/AFP

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека.

Сообщается, что водитель направил грузовик на группу израильских военных, которые только вышли из автобуса. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, четверо погибли. Сообщается, что погибли три девушки и один молодой человек. Всем им было по 20 лет. Сам нападавший был ликвидирован на месте. Произошедшее было записано на видео.

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«Вам не нужно больше двух-трех секунд, чтобы найти цель нападения. Солдаты на месте происшествия отреагировали сразу же и убили нападавшего», – цитирует издание Haaretz генерального инспектора полиции Израиля Рони Альхейша. Произошедшее он расценил как теракт

В Иерусалиме грузовик наехал на толпу

Фото: В Иерусалиме грузовик наехал на толпу

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