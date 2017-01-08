В сети появилось видео наезда грузовика на толпу в Иерусалиме

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека.

Сообщается, что водитель направил грузовик на группу израильских военных, которые только вышли из автобуса. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, четверо погибли. Сообщается, что погибли три девушки и один молодой человек. Всем им было по 20 лет. Сам нападавший был ликвидирован на месте. Произошедшее было записано на видео.

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«Вам не нужно больше двух-трех секунд, чтобы найти цель нападения. Солдаты на месте происшествия отреагировали сразу же и убили нападавшего», – цитирует издание Haaretz генерального инспектора полиции Израиля Рони Альхейша. Произошедшее он расценил как теракт





















Aizvērt В Иерусалиме грузовик наехал на толпу RONEN ZVULUN/REUTERS RONEN ZVULUN/REUTERS RONEN ZVULUN/REUTERS RONEN ZVULUN/REUTERS RONEN ZVULUN/REUTERS RONEN ZVULUN/REUTERS afp afp afp afp afp







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