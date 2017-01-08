ООН причислила страны Балтии к Северной Европе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Lita Krone / LETA

ООН изменила статус стран Балтии: если раньше Эстония, Латвия и Литва считались странами Восточной Европы, то теперь их причислили к странам Северной Европы.

Кроме стран Балтии, согласно классификации, ООН к странам Северной Европы относятся Ирландия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия, сообщает портал ERR.

К странам Восточной Европы теперь относятся Белоруссия, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия Словакия и Украина.

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Посмотреть полные список стран и их принадлежность к различным регионам можно на страничке ООН.


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