ООН причислила страны Балтии к Северной Европе

ООН изменила статус стран Балтии: если раньше Эстония, Латвия и Литва считались странами Восточной Европы, то теперь их причислили к странам Северной Европы.
Кроме стран Балтии, согласно классификации, ООН к странам Северной Европы относятся Ирландия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия, сообщает портал ERR.
К странам Восточной Европы теперь относятся Белоруссия, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия Словакия и Украина.
Посмотреть полные список стран и их принадлежность к различным регионам можно на страничке ООН.