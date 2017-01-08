В Израиле указали на вероятную связь иерусалимского террориста с ИГ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вероятной связи совершившего наезд на кадетов в Иерусалиме с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Мы установили личность злоумышленника, в соответствии со всеми признаками он являлся сторонником «Исламского государства«. Мы оцепили район, из которого он прибыл, а также проводим некоторые другие мероприятия, подробности которых я раскрывать не буду», - цитирует премьера «Интерфакс».

По данным СМИ, водителем грузовика был араб с израильскими документами, выходец из восточной части Иерусалима.

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«Автомобильный теракт» произошел в районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу молодых израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Погибли четыре человека: трое девушек и юноша. Около 15 человек были ранены. Террориста застрелили.

Все четверо погибших - военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они проходили службу на военной базе по подготовке офицеров БААД-1.







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