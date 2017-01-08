В Израиле указали на вероятную связь иерусалимского террориста с ИГ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вероятной связи совершившего наезд на кадетов в Иерусалиме с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Мы установили личность злоумышленника, в соответствии со всеми признаками он являлся сторонником «Исламского государства«. Мы оцепили район, из которого он прибыл, а также проводим некоторые другие мероприятия, подробности которых я раскрывать не буду», - цитирует премьера «Интерфакс».

По данным СМИ, водителем грузовика был араб с израильскими документами, выходец из восточной части Иерусалима.

Реклама

«Автомобильный теракт» произошел в районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу молодых израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Погибли четыре человека: трое девушек и юноша. Около 15 человек были ранены. Террориста застрелили.

Все четверо погибших - военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они проходили службу на военной базе по подготовке офицеров БААД-1.


Еще по этой теме
Грузовик врезался в прохожих в Иерусалиме, есть погибшие и раненые

Грузовик врезался в прохожих в Иерусалиме, есть погибшие и раненые

В сети появилось видео наезда грузовика на толпу в Иерусалиме

В сети появилось видео наезда грузовика на толпу в Иерусалиме



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

Юбку забыла: Веру Брежневу раскритиковали за откровенный наряд Showbiz

Юбку забыла: Веру Брежневу раскритиковали за откровенный наряд

«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа Wo&Men

«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа

Кто-то слишком буквально воспринял просьбу выбить ковер Hi-Tech

Кто-то слишком буквально воспринял просьбу выбить ковер

Что это может быть? В объектив камеры попало нечто необъяснимое Hi-Tech

Что это может быть? В объектив камеры попало нечто необъяснимое

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи

TVNET спрашивает

Зимние развлечения для меня это... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 