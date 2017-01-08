Обама говорит, что недооценил хакеров, но не Путина

Барак Обама
 

Барак Обама. Фото: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Президент Обама заявил, что недооценил воздействие хакеров и дезинформации на демократические страны.

Выступая в воскресенье по телеканалу Эй-би-си, Обама сказал, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. Он также отверг обвинения в том, что он недооценивал президента Путина, сообщает Би-би-си.

В четверг и пятницу американские разведывательные службы ознакомили сначала президента Обаму, а затем и избранного президентом Дональда Трампа с докладом о попытках российских хакеров взломать компьютеры Демократической партии в ходе президентских выборов в США.

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Тем временем назначенный главой аппарата избранного президента США Рейнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами доклада американских разведывательных служб о кибератаках в ходе выборов.

По словам Прибуса, избранный президент намерен обратиться к руководителям спецслужб с предложением разработать рекомендации относительно мер, которые необходимо принять в свете произошедшего. И Трамп, как говорит Прибус, «может предпринять определенные действия» в зависимости от этих рекомендаций.

Ранее Дональд Трамп скептически отзывался о заявлениях о вмешательстве России. Он говорил, что, после того как станет президентом, Россия будет гораздо больше уважать США, чем сейчас.

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