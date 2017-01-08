В Эстонии состоятся масштабные военные учения

В учениях примут участие более 6 тысяч военных.

В Эстонии в мае 2017 года пройдут военные учения Весенний шторм. Согласно сообщению главного штаба Сил обороны страны, учения в течение трех недель будут проведены в северо-восточной Эстонии, в них примут участие более 6 тысяч военнослужащих как из Эстонии, так и из зарубежных стран.

Также, в феврале более 900 военнослужащих Первой пехотной бригады совместно с подразделениями Второй пехотной бригады и Кайтселийта, а также ротой контингента США в Эстонии примут участие в зимних учениях на Центральном полигоне.

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Кроме того, в феврале в городе Тапа состоятся штабные учения датской дивизии Red Knight, в которых, в дополнение к штабу Второй пехотной бригады, примут участие также штабы бригад Сил обороны Латвии, Литвы и Дании.

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