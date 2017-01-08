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Мужчина, наехавший на грузовике на толпу людей в Иерусалиме, оказался бывшим заключенным по имени Фади аль-Канабир. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Ynetnews.

По информации источников издания, он проживал на востоке Иерусалима в районе Джебель Мукабер — соседнем с Восточным Талпиотом (Армон а-Нацив), где был совершен теракт.

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все свидетельствует о том, что Фади аль-Канабир являлся сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), передает Reuters.

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Днем 8 января мужчина за рулем грузовика совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в районе Армон а-Нацив, популярном среди туристов. Погибли четыре человека: три женщины и мужчина, всем им от 20 до 30 лет. Также сообщается о 15 пострадавших. Полиция подтвердила, что человек, который был за рулем грузовика, нейтрализован.

В Иерусалиме грузовик наехал на толпу

Фото: В Иерусалиме грузовик наехал на толпу

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