Франция усилит борьбу с кибератаками

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Службы кибербезопасности министерства обороны Франции в 2016 году отразили 24 000 атак на компьютерные сети.

Французское оборонное ведомство намерено усилить защиту от кибератак. Франция не меньше, чем США уязвима для кибератак со стороны иностранных государств, заявил министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, вышедшему в воскресенье, 8 января. Отвечая на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от таких атак, Ле Дриан сказал: «Нет, конечно, нет, мы не должны быть наивными».

По его словам, только в 2016 году службы кибербезопасности отразили 24 000 атак на компьютерные сети возглавляемого им ведомства. На протяжении последних трех лет ежегодно количество кибератак удваивается, отметил он. Опасность угрожает также гражданской инфраструктуре - компьютерным системам электро- и водоснабжения, здравоохранения, транспорта, телекоммуникациям. Хакерские атаки представляют угрозу также для СМИ и всей французской власти.

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Министр отметил, что к 2019 году число специалистов по кибербезопасности будет удвоено и достигнет 2,6 тысячи. Кроме того, им окажут поддержку 600 компьютерных экспертов.

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