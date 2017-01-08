Трамп признал роль России в кибератаках

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Будущий глава администрации Дональда Трампа заявил, что избранный президент США признал выводы разведслужб об организаторах кибератак. Спецслужбам поручат подготовить рекомендации по ответным мерам.

Будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России. Как заявил Прибус в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 8 января, Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

Вместе с тем, подчеркнул Прибус, сами демократы позволили взломать свою переписку «иностранной структуре», что и привело к утечке данных.

Реклама

По его словам, новый глава Белого дома согласен с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США. Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано. В зависимости от этих рекомендаций могут быть приняты меры.

Прибус также указал, что Россия и Китай на протяжении многих лет пытаются повлиять на выборы за пределами

Еще по этой теме
СМИ: Американские спецслужбы закончили расследование о «российских кибератаках»

СМИ: Американские спецслужбы закончили расследование о «российских кибератаках»

Германская спецслужба нашла российский след в кибератаке на ОБСЕ

Германская спецслужба нашла российский след в кибератаке на ОБСЕ

Франция усилит борьбу с кибератаками

Франция усилит борьбу с кибератаками


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR

reklama.vesti.lv

Любимчики судьбы: названы четыре самых счастливых знака Зодиака Wo&Men

Любимчики судьбы: названы четыре самых счастливых знака Зодиака

Что это может быть? В объектив камеры попало нечто необъяснимое Hi-Tech

Что это может быть? В объектив камеры попало нечто необъяснимое

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи

79-летняя мама певицы Наргиз ушла в отрыв на вечеринке Showbiz

79-летняя мама певицы Наргиз ушла в отрыв на вечеринке

В ближайшее время от Антарктиды отколется крупнейший айсберг Hi-Tech

В ближайшее время от Антарктиды отколется крупнейший айсберг

TVNET спрашивает

Зимние развлечения для меня это... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 