Шведские ученые узнали, что Россия пыталась воздействовать на шведское общественное мнение

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Ученые из шведского Института внешней политики (ИВП) проанализировали внешнеполитическую стратегию России и пришли к выводу, что Россия пыталась создать в Швеции выгодное для РФ общественное мнение. Основные положения доклада опубликованы в газете Dagens Nyheter.

Как сообщается, главным предметом исследования экспертов ИВП стала стратегия российской внешней политики в период с начала событий на Украине в 2014 году, а также активные меры, с помощью которых Россия пыталась воздействовать на шведское общественное мнение.

Под активными мерами подразумеваются фальсификация, дезинформация, фальшивые новости, военная угроза, а также работа агентов.

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Как рассказал специалист по России, старший научный сотрудник ИВП Мартин Краг, «особо активно средства недипломатического воздействия были задействованы в период обсуждения в Швеции вопроса о заключении договора о сотрудничестве с НАТО» и главная цель состояла в том, чтобы «повлиять на процесс принятия соответствующих решений органами шведской власти».

Авторы доклада пришли к выводу, что политикам, предприятиям, госорганам, СМИ и частным лицам следует быть начеку и помнить об этом явлении.

Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Сверкер Йорансон отмечал, что

новые стратегические шаги России отличаются от времен «холодной войны» и подталкивают страны Балтии совместно готовиться к новым вызовам в области безопасности.

По его словам, странам Балтии терпеливо и последовательно нужно готовить себя к конфликтам широкого спектра и военным действиям.

При этом Йорансон убежден, что эти проблемы страны Балтии должны решать совместно, разрабатывая общие стратегии, мысля решительно и «вне рамок». «Необходимо взаимное сотрудничество, чтобы разработать концепцию тотальной обороны. Это требует действий от всего Европейского союза. Чтобы действовать проактивно, ЕС должен стать стратегическим партнером США», — резюмировал Йорансон.

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