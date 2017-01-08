Бывший президент Ирана Рафсанджани скончался на 83-м году жизни

Экс-президент Ирана Хашеми Рафсанджани скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщили со ссылкой на его родственников иранские агентства IRNA и Tasnim. Ранее СМИ передавали, что Рафсанджани госпитализировали после сердечного приступа.

Бывшего президента госпитализировали в одну из больниц Тегерана, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Рафсанджани был одной из ключевых фигур в ходе революции 1979 года, после которой Иран стал Исламской Республикой. Он после революции вошел в состав переходного революционного правительства, а в 1980 году стал первым спикером Меджлиса.

Реклама

Рафсанджани возглавлял Иран с 1989 по 1997 годы и стал первым президентом, который покинул этот пост по истечении полномочий.Он положил начало отношениям Ирана с центрально-азиатскими и закавказскими республиками бывшего СССР, выстроил новые отношения с Арабским миром.

Рафсанджани считался одним из самых влиятельных госдеятелей Ирана. С 2006 года входил в Совет экспертов Ирана - специальный орган, избирающий высшего руководителя страны. Сейчас этот пост занимает Али Хосейни Хаменеи.

Рафсанджани также считался одним из богатейших людей в Иране.





Еще по этой теме