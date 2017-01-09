 

Фото: Diāna Lozko / LETA

Американская компания McDonald's продаст 80 процентов своего бизнеса в Китае и Гонконге, передает AP.

Еще по этой теме

McDonald's заключил сделку о продаже с инвестфондом Citic Capital, контролируемый китайским правительством и американской частной компанией The Carlyle Group на сумму 2,08 миллиарда долларов.

Citic получит 52 процента, а Carlyle - 28 процентов бизнеса, оставшиеся 20 сохранятся за McDonald's.

Реклама

В рамках сделки покупатели получат франшизу на развитие ресторанов McDonald's на 20 лет.

Основным мотивом сделки в McDonald's назвали изменение структуры бизнеса в азиатском регионе, которое проводится с целью рационализировать глобальные операции.

Сделка, которую предполагается закрыть во втором квартале 2017 года, пока еще не получила одобрение регуляторов.

Отметим, что ресторанов McDonald's в Китае, Гонконге, Южной Корее насчитывается около 2,2 тысяч.

Еще по этой теме
McDonald's извинился за запрет подкармливать бургерами бездомных

McDonald's извинился за запрет подкармливать бургерами бездомных

Французские власти требуют с McDonald's 300 млн за недоплаченные налоги

Французские власти требуют с McDonald's 300 млн за недоплаченные налоги

McDonald's отзывает более 30 млн детских браслетов, вызывающих раздражение кожи

McDonald's отзывает более 30 млн детских браслетов, вызывающих раздражение кожи


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Американец сделал девушке предложение у водопада. И... Wo&Men

Американец сделал девушке предложение у водопада. И...

Свершилось?! СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни ждут двойню! Wo&Men

Свершилось?! СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни ждут двойню!

«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа Wo&Men

«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа

79-летняя мама певицы Наргиз ушла в отрыв на вечеринке Showbiz

79-летняя мама певицы Наргиз ушла в отрыв на вечеринке

Кто-то слишком буквально воспринял просьбу выбить ковер Hi-Tech

Кто-то слишком буквально воспринял просьбу выбить ковер

Экономика

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 