Американская компания McDonald's продаст 80 процентов своего бизнеса в Китае и Гонконге, передает AP.

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McDonald's заключил сделку о продаже с инвестфондом Citic Capital, контролируемый китайским правительством и американской частной компанией The Carlyle Group на сумму 2,08 миллиарда долларов.

Citic получит 52 процента, а Carlyle - 28 процентов бизнеса, оставшиеся 20 сохранятся за McDonald's.

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В рамках сделки покупатели получат франшизу на развитие ресторанов McDonald's на 20 лет.

Основным мотивом сделки в McDonald's назвали изменение структуры бизнеса в азиатском регионе, которое проводится с целью рационализировать глобальные операции.

Сделка, которую предполагается закрыть во втором квартале 2017 года, пока еще не получила одобрение регуляторов.

Отметим, что ресторанов McDonald's в Китае, Гонконге, Южной Корее насчитывается около 2,2 тысяч.

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