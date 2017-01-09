Российская хакерша, чья фирма попала под санкции США, ищет «безопасную» страну

Руководительница одной из российских фирм, оказавшихся в санкционном списке США, ищет страну, не подвластную контролю со стороны США. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на Twitter самой россиянки - 32-летней Алисы Шевченко.

В одном из недавних сообщений она задала вопрос своим подписчикам: «В каких странах гарантированно нет американского контроля, кроме России?» В число «заманчивых предложений», как говорится далее, вошли Китай, Йемен, Сербия, а также Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Шевченко посоветовали страны, из которых Дональд Трамп собирается отозвать прежних послов - например, Новую Зеландию.

Пока что Шевченко остается в Москве, утверждает Bild. Отметим, что в интервью британскому изданию The Guardian, опубликованном 6 января 2017 года, россиянка заявила, что находится «в диком деревенском районе в нескольких часах от Бангкока».

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Bild напоминает, что фирма Zorsecurity («ЦОР Секьюрити») с 29 декабря 2016 года находится в американском санкционном списке, где в разделе «компании и ведомства» также значатся ФСБ РФ и ГРУ РФ.

Шевченко и других фигурантов списка обвиняют в оказании влияния на прошедшие минувшей осенью президентские выборы в США,

по итогам которых победу одержал Дональд Трамп. Санкции подразумевают блокирование имущества указанных в списке лиц и запрет на въезд в США.

По данным Bild, в настоящее время Шевченко хочет «взять паузу» и куда-либо уехать. Возможно, она «попросила совета в соцсети Twitter из страха перед депортацией из Соединенных Штатов», предполагает автор статьи, перевод которой публикует InoPressa.

Сама россиянка любые обвинения в свой адрес отвергает.

Так, в уже упомянутом интервью The Guardian она заявила, что включение ее компании в санкционный список США привело ее в ярость и что она никогда сознательно не работала на российское правительство.

Рассказывая подробнее про саму Шевченко, автор Bild отмечает со ссылкой на данные СМИ, что вместе со своей фирмой Zorsecurity она заработала более 150 тыс. евро. Ссылаясь на публикации в соцсетях, журналист пишет, что «помимо профессионального хакинга Шевченко интересуют две вещи - кошки и пончики».

В связи с американскими выборами, которые Шевченко якобы помогла сфальсифицировать в пользу Трампа, примечателен ее твит от 11 ноября 2016 года - через три дня после голосования. В нем Шевченко позирует в пуловере с надписью Fucking awesome - «Очень круто». Фотография до сих пор доступна в профиле российской хакерши в Twitter.

Журналист отмечает, что «Шевченко продолжает заверять в своей невиновности, однако сомнения в безобидности разработанных ею компьютерных программ остаются». Так, еще в декабре 2013 года разработанная Zorsecurity программа для вторжения в чужие сети была упомянута в Вассенаарских соглашениях, которые, среди прочих, подписала и Россия.

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