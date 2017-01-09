Турция о дружбе с РФ: Аннексию Крыма не признаем

Турция не будет пересматривать позицию по Украине, несмотря на важность сотрудничества Анкары с Москвой. В этом заверил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины», - заявил Чавуоглу.

Министр подчеркнул, диалог с Москвой поможет в урегулировании многих конфликтов.

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Кроме того, он отметил, что Турция надеется, что США при президенте Дональде Трампе «не повторят допущенные в предыдущий период ошибки» (администрацией Барака Обамы - ред.).

Чавушоглу уточнил, что Турция расчитывает на экстрадицию из США Фетуллаха Гюлена, которого власти считают организатором попытки госпереворота в июле 2016 года.

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