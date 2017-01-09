Постоянно жалуетесь на погоду в Латвии? Посмотрите, что творилось в Канаде!

В социальных сетях сумасшедшую популярность набрало видео, которое появилось на портале YouTube в канун Нового года.
Жительница Канады Каролин из-за гололедицы испытала некоторые трудности, пытаясь попасть в свою машину. Ролик был снят ее сестрой, за происходящим также наблюдала мать Каролин, которая не смогла сдержать истеричный смех.
Как отмечают пользователи, он едва ли не смешнее происходящего на видео.
Отец Каролин все-таки помог ей добраться до водительского кресла и, не упав, вернулся к дому.Еще по этой теме