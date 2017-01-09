Постоянно жалуетесь на погоду в Латвии? Посмотрите, что творилось в Канаде!

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В социальных сетях сумасшедшую популярность набрало видео, которое появилось на портале YouTube в канун Нового года.

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Жительница Канады Каролин из-за гололедицы испытала некоторые трудности, пытаясь попасть в свою машину. Ролик был снят ее сестрой, за происходящим также наблюдала мать Каролин, которая не смогла сдержать истеричный смех.

Как отмечают пользователи, он едва ли не смешнее происходящего на видео.

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Фото: Ригу завалило снегом0

Отец Каролин все-таки помог ей добраться до водительского кресла и, не упав, вернулся к дому.

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