Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран

Подписанный Александром Лукашенко указ предполагает, что иностранцы, прибывшие в Беларусь через аэропорт в Минске, смогут находиться в стране максимум пять суток без визы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 января, подписал указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». В соответствии с документом, иностранцы, которые пересекли пункт пропуска на Государственной границе в Национальном аэропорту Минска, смогут находиться в стране не более пяти суток без визы.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, и еще 41 государство, в числе которых США, Япония и Бразилия.

Как отмечается на интернет-странице президента Беларуси, в первую очередь в список входят благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим для белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

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С помощью нового указа власти Беларуси надеются повысить привлекательность страны на международном туристическом рынке и увеличить приток иностранных туристов. Документ не распространяется на владельцев дипломатических, служебных, специальных и других паспортов, эквивалентных вышеназванным.

Для нахождения на территории Беларуси без визы необходимо иметь действительный паспорт, действующий в Беларуси страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро и сумму на каждый день пребывания в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам.

Указ не распространяется на пассажиров, прибывающих в Беларусь самолетами из России или вылетающих в аэропорты России, поскольку данные рейсы считаются внутренними и пограничный контроль на них не

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