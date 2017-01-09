В Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра

Флаг Республики Кипр/иллюстративное фото
 

Флаг Республики Кипр/иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Переговоры продлятся неделю.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова.

Как сообщает Reuters, переговоры продлятся неделю, а в четверг к лидерам Кипра присоединится новый генсек ООН Антониу Гутерреш.

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«Мы не пессимисты, но я не вижу необходимости в преувеличенных ожиданиях, что все просто произойдет. Нас ждет тяжелая неделя», – заявил Мустафа Акынджи.

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