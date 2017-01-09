Кремль освоил «тонкое искусство скрытого влияния»

Внутриполитический спор в США мог входить в замыслы российского руководства, которое освоило «тонкое искусство скрытого влияния». Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению СМИ, Кремль пытался не только помочь избранному президенту США Дональду Трампу выиграть выборы главы американского государства, но и вызвать внутриполитический спор в США, тем самым ослабив их.

РФ могла рассчитывать, что у Трампа возникнут противоречия с однопартийцам. «Трамп еще официально не вступил в должность, а уже не доверяет спецслужбам, спецслужбы не доверяют Трампу, и авторитетные представители Республиканской партии лишь вскидывают брови, удивляясь позиции избранного президента», — пишет СМИ, пытаясь предположить, как могли думать в руководстве России.

Реклама

Тем не менее, доказательство того, что именно Кремль отдал приказ хакерам, издание не приводит.

«Существуют ли на деле подобные доказательства, знает лишь узкий круг тех, кто имеет доступ к секретной части доклада американских спецслужб о хакерских атаках, направленных против Хиллари Клинтон», — делает вывод немецкая газета.

Ранее французская Le Monde также писала, что самые убедительные доказательства причастности РФ остались в секретной части доклада. Издание полагает, что недоверие избранного президента к американским спецслужбам, которые обвиняют Москву во вмешательстве в американские выборы, способствует ослаблению США перед лицом России.

«Отношения Обамы и Трампа быстро ухудшились. Трамп объявил, что он намерен вскоре ликвидировать итоги деятельности Обамы, а уходящий президент в последний момент принял меры, способные усложнить работу будущей администрации Трампа»,

— говорится в статье. «Столь конфликтная передача власти достойна сожаления. Однако дестабилизация американских спецслужб еще более досадна, поскольку она выходит далеко за рамки внутренней политической напряженности. Она ослабляет США перед лицом России в тот момент, когда президент Путин все дальше простирает усилия по утверждению на международной арене, а западные демократии, втянутые в разного рода кризисы, находятся в упадке », — подчеркивает французское СМИ.

Еще по этой теме