Российские миллиардеры разбогатели на 29 миллиардов долларов после победы Трампа

Российские миллиардеры с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США разбогатели на 29 миллиардов долларов. Об этом пишет американский журнал Forbes.

В частности, по оценке издания, акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон (первое место российского списка Forbes 2016 года) и Геннадий Тимченко увеличили свои состояния на 1,9 и 1,8 миллиарда долларов из-за 16-процентного роста акций компании.

Другие участники первой десятки рейтинга самых богатых бизнесменов РФ, Алексей Мордашов (совладелец «Северстали») и Владимир Лисин (совладелец Новолипецкого металлургического комбината) стали богаче соответственно на 1,6 и и 1,4 миллиарда долларов. Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова выросло на 1,8 миллиарда, считают в Forbes.

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По оценке издания, росту состояния российских миллиардеров способствовало подорожание акций российских компаний, укрепление рубля, увеличение цен на нефть, а также надежды на улучшение отношений РФ с США и Евросоюзом.

Совокупное увеличение состояния миллиардеров из РФ, как пишет Forbes, оказалось больше, чем в какой-либо другой стране кроме США. В среднем российские миллиардеры стали богаче на 7,1 процента с момента победы Дональда Трампа (американские — на 2,8 процента).

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