Берлин готовится отражать хакерские атаки перед выборами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Власти ФРГ серьезно относятся к возможным кибератакам из России перед выборами в бундестаг. Берлин работает над улучшением средств борьбы против хакерских нападений.

В Берлине вызывает беспокойство угроза хакерских атак в ходе предвыборной кампании в Германии, подобных тем, которым подверглись США. «Мы очень серьезно воспринимаем опасность кибератак», - заявил в понедельник, 9 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По его словам, Берлин изучает доклад американских спецслужб, в котором утверждается, что российский президент Владимир Путин лично распорядился провести кампанию кибератак с целью повлиять на результаты президентских выборов в США. «Эта проверка еще не закончена», - отметил Зайберт. В то же время правительство ФРГ осознает, возможность попыток Москвы оказать влияние на общественное мнение какой-либо из соседних стран. Поэтому власти Германии работают над улучшением средств борьбы против подобных нападений.

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5 января американские спецслужбы представили действующему президенту США Бараку Обаме отчет о кибератаках, произведенных в период предвыборной гонки. По их данным, хакеры действовали под руководством высокопоставленных российских чиновников. Обама, в свою очередь, предупредил о возможном вторжении российских хакеров в системы тех европейских стран, в которых в скором времени предстоят выборы. В Германии осенью 2017 года пройдут выборы в бундестаг.

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