В России будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов

Белорусские рубли оборазца 2000 года
 

Белорусские рубли оборазца 2000 года. Фото: REUTERS/Scanpix

В России с 1 января вступили в силу поправки в налоговый кодекс, согласно которым граждан начнут штрафовать за неуплату налогов, уведомлений о которых они не получали. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно закону, отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов. Это касается как случаев, когда налоговики «забыли» отправить документы, так и тех, когда ФНС просто не знает о наличии у россиян собственности и не начисляет им налоговые суммы.

Кроме того, до 31 декабря 2017 года гражданам необходимо будет самим уведомить налоговых инспекторов о своем имуществе. В ином случае это будет расценено как утаивание собственности от налогов.

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Сумма штрафа в обоих вариантах — будь то неуплата налогов, которые не начислены, или налогов, о которых ФНС забыла сообщить — в 2017 году составит 20% от неуплаченной суммы налога.

В случае, когда ФНС не знает о наличии у граждан имущества, пенни будет начисляться за трехлетний период начиная с того момента, как сведения о недвижимости или автомобилях появятся у налоговиков. Таким образом, в текущем году новыми штрафами могут покарать всех собственников «объектов-невидимок», которые были приобретены в 2015 году.


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