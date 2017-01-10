Директор ЦРУ раскритиковал отношение Трампа к разведсообществу

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Уходящий директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике отношение избранного президента США Дональда Трампа к разведывательному сообществу. Его комментарий приводит телеканал CNN.

По словам Бреннана, отказ Трампа оценить значение и важность разведсообщества несет в себе большой риск и опасность для нации.

«Новая администрация — и любой президент — должны признать, что это сложный и опасный мир, и что разведывательное сообщество и специалисты разведки могут помочь сохранить эту страну в безопасности и защитить наши национальные интересы в сфере безопасности», — подчеркнул директор ЦРУ.

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«И любой президент или администрация, которая не признает, что это так, подвергает национальную безопасность этой страны большому риску»,

— добавил он.

Бреннан высказал свое мнение в связи с опубликованием доклада разведсообщества по поводу якобы происходившего вмешательства России в ход выборной компании путем кибератак. 6 января была опубликованарассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В Москве подобные обвинения последовательно отрицали.

Трамп в тот же день после встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, однако выразил уверенность, что этот фактор не повлиял на президентские выборы. Кроме того, заявления о российских кибератаках избранный президент также называл политической охотой на ведьм.

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