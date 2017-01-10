Сенаторы США готовы к новым санкциям против России

Сенаторы США во вторник, 10 января, объявят «всеобъемлющие» санкции против России в связи с якобы вмешательством в ход выборов президента, передает Reuters.

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О намерении ввести более жесткие санкции против РФ объявили американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, а также сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

Ранее в Конгрессе США объявили о необходимости введения дополнительных санкций против России.

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Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России за якобы вмешательство в выборы.

6 января ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о кибератаках России.

В документе сказано, что президент РФ Владимир Путин дал указание повлиять на выборы президента в США, с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть и содействовать республиканцу Дональду Трампу.

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