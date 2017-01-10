Курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США в совместном докладе сообщили, что курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно, передает Reuters.

В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности.

Исследователи отмечают, что число смертей от употребления табака значительно увеличится к 2030 году.

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«Число смертей от употребления табака, как ожидается, возрастет с шести миллионов человек ежегодно до восьми миллионов к 2030 году. При этом более 80% смертей будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода», − говорится в докладе.

По данным исследований, несмотря на глобальное снижение доли курильщиков среди людей, число потребителей табака в мировых масштабах растет.

В докладе подчеркивается, что государства имеют все способы снизить курение среди населения, однако в последнее время они не проявляют активности в этой проблеме.


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