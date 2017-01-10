Бывший милиционер-маньяк признался еще в 60 убийствах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за 22 убийства, признался еще в 60 убийствах, совершенных с 1992 по 2007 годы.

В пресс-службе иркутского управления Следственного комитета «Интерфаксу» рассказали, что пока новые обвинения предъявлены Попкову только по 47 эпизодам.

При этом ТАСС сообщает, что 47 убийств — общее количество эпизодов, по которым Попкову предъявлено обвинение, в том числе в рамках первого уголовного дела. То есть новыми являются только 25 эпизодов. Источник агентства добавил, что всего Попков признался только в 59 убийствах.

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Попков в своих признательных показаниях рассказывает, что жертв, о которых ранее не было известно, он также находил в Ангарске, все они были женщинами. В качестве орудия убийства он использовал топор, лопату, ножи, молотки, веревки, ремни, биту и отвертки.

Срок стражи, по словам следователя, продлевался неоднократно. Это связано в первую очередь с тем, что Попков, находясь в камере СИЗО-6, строчит одну за другой явки с повинной, рассказывая о неизвестных ранее трупах.

В январе 2015 года Попкова осудили на пожизненное заключение за 22 убийства и два покушения на убийство, совершенные с 1994 по 2000 годы. При этом до 1998 года Попков оставался сотрудником милиции. Так называемого ангарского маньяка задержали в 2012 году.


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