В России ежегодно из-за курения погибают до 400 тысяч человек

По данным Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 до 400 тысяч граждан, однако в последние годы уровень потребления табака среди взрослых и детей в РФ сокращается.

Согласно статистике, за время активной антитабачной кампании, начатой несколько лет назад в связи с принятием в 2013 году «антитабачных законов», распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась примерно на 25%. Распространенность курения сигарет у детей 13-15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2013 году в России курило 33,4% населения в возрасте от 15 лет и старше. Эта цифра остается одной из самых высоких в мире. Средняя цена пачки сигарет в России составляет всего около 90 рублей.

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Новые меры, прописанные в концепции Минздрава, должны снизить показатель табакокурения к 2033 году до 25%. К этому времени во многих странах Европы планируют и вовсе свести вредную привычку на нет.

В 2012 году Россия заняла первое место в мире по распространенности потребления табака: курящими были 44 миллиона россиян - 39% от всего населения.

Как сообщает РИА «Новости», такие данные приводились в исследовании «Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака» (GATS). Уже в следующем году депутаты приняли закон о запрете рекламы сигарет, продажи табачных изделий в ларьках и курения в общественных местах.

Отметим, что для мировой практики такие запреты давно являются стандартами, прописанными в Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ), принятой в мае 2003 года на 56-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это первый юридический документ, целью которого является снижение смертности из-за употребления табака и сокращение использования табака во всем мире. В конвенции прописаны принципы борьбы с табаком, среди которых - повышение цен и налогов, запрет продажи табака несовершеннолетним, ограничение рекламы, введение обязательных маркировок, и т. д. В мае 2008 года к конвенции присоединилась и Россия.

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