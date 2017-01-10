В Стамбуле под тяжестью снега рухнула крыша мечети, есть жертвы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Как минимум один человек погиб при обрушении мечети в Стамбуле. Крыша здания не выдержала тяжести снега после сильнейшей метели, которая обрушилась на турецкий город.

Инцидент произошел в районе Атакей во время траурной церемонии, передает телеканал NTV. Еще 10 человек получили ранения.

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Начавшийся в субботу снегопад в Стамбуле парализовал движение транспорта. В аэропортах города за три дня отменили более 1,5 тысячи авиарейсов. Гололед на дорогах спровоцировал множество ДТП. Кроме того, во всех школах сегодня отменили занятия. Отмечается, что уровень снега в некоторых районах достиг 130 сантиметров.

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