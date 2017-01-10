Порты Украины возглавит менеджер из Латвии

Райвис Вецкаганс более 16 лет руководит предприятиями транспорта и логистики.

Исполняющим обязанности председателя Администрации морских портов Украины (АМПУ) будет назначен гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении отмечается, что Вецкаганс имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг.

Он занимал должности члена правления, вице-президента в Латвийском пароходстве, члена правления крупнейшего портового терминала для обработки насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления ООО Riga Container Terminal.

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Как заявил министр инфраструктуры Владмиир Омелян, смена руководства в АМПУ – это первый шаг в масштабной реформе морской отрасли. Также будет проведена оптимизация структуры и персонала предприятия.

По мнению Омеляна, сейчас АМПУ «остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений».

Министр также сообщил, что прежние руководители ведомства выписали себе премии за декабрь в размере от 700 тысяч гривен до 1,5 млн гривен на человека.

«И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии», – подчеркнул Омелян.

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