В Кабуле возле здания парламента Афганистана произошли два взрыва. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, сперва взлетел на воздух набитый взрывчаткой автомобиль, стоявший на светофоре неподалеку от дворца Дар уль-Аман. Через две минуты в нескольких метрах от него смертник привел в действие мину.

Целью террористов был микроавтобус, в котором находились сотрудники афганской разведки.

Погибли 23 человека, более 20 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».

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В Афганистане идет гражданская война. Движение «Талибан», разгромленное американцами и их союзниками-моджахедами в 2001 году, снова набрало силу и ведет крупномасштабное наступление по всей стране. В последние месяцы талибы развернули активные боевые действия в провинции Гильменд на юге страны, одновременно осуществляя теракты в Кабуле.

Целью боевиков становятся в основном чиновники и сотрудники афганских спецслужб.

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