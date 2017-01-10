Кремль: США снова пытаются испортить отношения

Дмитрий Песков
 

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил США в новых попытках испортить отношения между странами.

«Это внутреннее дело США, но здесь мы видим продолжающиеся попытки по исключению какого-либо диалога между нашими двумя странами и попытки удар за ударом нанести урон перспективам наших дальнейших двусторонних отношений», - сказал он.

Накануне сообщалось, что американские сенаторы сегодня объявят «всеобъемлющие» санкции против России в связи с вмешательством в ход выборов президента.

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Также напомним, что в декабре администрация Барака Обамы расширила расширили санкции против России и решила выдворить 35 дипломатов РФ.

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